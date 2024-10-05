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Фигурное катание

Сегодня, 16:45

«Нужно немного изменить позицию». Фигурист Грицаенко рассказал, что ему не засчитали элемент из-за нюанса в правилах

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Артем Грицаенко, который выступает в дуэте с Елизаветой Осокиной, прокомментировал свое выступление на мемориале Панина-Коломенкина и рассказал о незасчитанном элементе.

«По ощущениям и баллам — как будто мы вернулись в юниоры. Сильно оказались не готовы, будем до следующих соревнований пахать. Сегодня еще на тренировке как-то у нас не заладилось. Не в то русло вошли. Со здоровьем вроде как все хорошо.

Вчера нам не засчитали тодес. Это не новый тодес, такую версию делают зарубежные спортсмены, у них подсмотрели. На прокатах нам сказали, что его надо нарабатывать. Обычную версию не получалось усовершенствовать, выдать на высоком уровне. Времени было мало, поэтому решили попробовать этот тодес. Вроде как пошло дело, но мы узнали что нужно изменить немного позицию. Есть строгий момент, из-за которого мы остались без элемента. Мы этот тодес никому не показывали, так как начали пробовать только после контрольных прокатов, так что для нас даже лучше, что мы узнали о проблеме сейчас. Будет уроком», — сказал Грицаенко.

Осокина и Грицаенко набрали 181,69 балла по сумме двух программ и заняли 4-е место.

Фигурное катание
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко

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