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Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Фигурист Гуменник пригласил американца Малинина послушать гимн России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Фигурист Илья Малинин
Илья Малинин.
Фото Reuters
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Российский фигурист Петр Гуменник, выигравший Кубок Содружества по фигурному катанию с символикой РФ, в шутку пригласил на турнир чемпиона мира Илью Малинина.

— Ты не первый раз приезжаешь на Кубок Содружества, но ты единственный топовый фигурист. Не хотелось бы, чтобы кто-то еще приехал? Гимн России, в конце концов.

— Да, хотелось бы, наверное, чтобы еще кто-то приезжал, — сказал Гуменник «СЭ». — Тот же Илья Малинин. Гимн России бы послушал. (Улыбается.) Шучу.

Но соревнования хорошие, в нашей ситуации очень приятно выехать за границу, посоревноваться с иностранными фигуристами. Появляется некий флешбэк тех лет, когда я участвовал в международных соревнованиях.

— Испытываешь ли особые эмоции от того, что играет гимн России, флаг на всю арену?

— Основные эмоции, конечно, я испытал во время проката, но и после, на награждении, продолжился праздник, скажем так.

Петр Гуменник. «Шансы наших на международную арену? Где-то между 0 и 1». Российский фигурист-математик шутит и троллит американца Малинина

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Фигурное катание
Илья Малинин
Петр Гуменник
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