Ходыкин — о распаде пары с Павлюченко: «Однажды поняли, что нам нужно поговорить»

Фигурист Денис Ходыкин рассказал о причинах распада пары с Дарьей Павлюченко.

«Наша с Дашей совместная работа подошла к логичному завершению. В этом сезоне мы уже не тренировались. Подготовились к контрольным прокатам, а дальше у Даши случилась травма, восстановление затянулось. И к тренировкам мы так и не приступали. Инициатора как такового не было. Даша иногда приходила на каток, и однажды мы поняли, что нам нужно поговорить. Мы поговорили, причем не один раз. Все обсудили и пришли к тому, к чему пришли», — приводит Sport24 слова Ходыкина.

Ходыкин и Павлюченко являются бронзовыми призерами чемпионата Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата России (2020), а также чемпионами мира среди юниоров (2018).