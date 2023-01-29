Игнатов — о чемпионате Санкт-Петербурга: «Доволен собой, потому что это непростой для меня сезон»

Российский фигурист Макар Игнатов оценил свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга. Он занял второе место, набрав по сумме двух программ 286,97 балла.

— Какие для вас итоги этого чемпионата?

— Если брать короткую, то все понравилось. Хотелось бы, чтобы так дальше и продолжалось, чтобы только улучшать результат. В произвольной не все получилось, но рад, что даже после такого неприятного падения не сдал и до конца боролся. В этом плане доволен.

— Вашему сопернику долго выставляли оценки, и вам долго пришлось раскатываться. Не помешало это?

— Не знаю. Хотелось уже откатать. Так тоже вроде не начнешь тренироваться, потому что не понятно, когда выходишь. А так тихим сапом...полминутки, полминутки. Думаешь, ну сейчас пойду.

— Второе место — хороший результат?

— Хороший. Но не лучший, который мог бы быть.

— Ты доволен собой?

— Доволен собой, потому что это непростой для меня сезон. Можно находить много объяснений, но я рад, что я все равно не то чтобы не опускаю руки. Этого я делать не собираюсь. Но все равно нахожу силы, когда тяжело и перебарываю себя изо дня в день. Поэтому я рад.

— Сколько акул у вас?

— Надо посчитать. Еще и дома у родителей есть. Но розовая первая!

— Смотрел вчера прокат Анастасии Губановой на чемпионате Европы в прямом эфире?

— Да, смотрел, ругал, материл (смеется). Но очень рад за нее, что у нее все получилось. Она большая молодец. Рад за нашу группу. Хочется только поздравить и всего наилучшего пожелать. Планируем ли ее поздравить всей группой? Пока не знаю. Только сами откатали