Фигурист Самсонов: «Загитова — человек слова. Если что-то захочет, то сделает»

19-летний фигурист «Хрустального» Даниил Самсонов в интервью «СЭ» высказался о шоу Алины Загитовой в Татарстане и оценил журналистские навыки фигуристки.

«К сожалению, мне не удалось посмотреть вечернее шоу в прямом эфире, потому что в этот момент я работал, и у меня не было времени. Но поскольку все соцсети в тот день говорили только о шоу Алины Загитовой, то я зашел на сайт Первого канала и решил посмотреть. Видел, конечно, не все шоу, но думаю, что Алина представила очень интересную историю именно о культуре Татарстана, о своей родине, где она провела долгое время. Очень тяжело и необычно воплощать это на льду.

Мы с Алиной очень хорошо общаемся, и я просто преклоняюсь перед ее трудолюбием. У нее нет ни дня отдыха, постоянно какие-то дела, съемки, ночные тренировки. Чтобы подготовить шоу, нужно потратить очень много сил, она действительно человек слова: если хочет что-то сделать, обязательно это сделает. Улучшила ли она журналистские навыки? Конечно, изначально это не была профессия Алины, в каждом деле надо сначала освоиться», — сказал Самсонов.