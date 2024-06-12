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Фигурное катание

Сегодня, 20:11

Фигурист Кацалапов выступит в CAS с речью от лица сборной России по делу Валиевой

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Фигурист Никита Кацалапов выступит в CAS с речью от лица сборной России по апелляции допингового дела Камилы Валиевой. Об этом сообщила Виктория Синицына на открытии ледового шоу Татьяны Навки в Сочи.

«Я хочу сказать, что Никиты Кацалапова, к сожалению, сегодня с нами не будет, так как он сейчас присутствует на суде по поводу всех наших медалей. И он извиняется, что не может присутствовать здесь, потому что он сейчас там и будет говорить речь за всех нас», — приводит слова Синицыной ТАСС.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

В результате сборная России была лишена золотых медалей в командном турнире Игр-2022. Национальная команда после перераспределения баллов переместилась с первого на третье место.

В феврале CAS зарегистрировал апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России и российской команды на решение о перераспределении медалей.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
Никита Кацалапов
Татьяна Навка
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