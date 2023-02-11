Фигурист Колесов возобновил тренировки после болезни

Фигурист Валерий Колесов, выступающий в паре с Ясминой Кадыровой, приступил к тренировкам после перенесенной болезни.

«Начали подготовку со вторника», — цитирует ТАСС Колесова.

В конце января Кадырова и Колесов снялись с произвольной программы на чемпионате Санкт-Петербурга из-за болезни партнера.

18-летняя Кадырова и 22-летний Колесов отобрались в финал «Гран-при России», который пройдет с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге. В декабре пара заняла четвертое место на чемпионате России в Красноярске.