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Фигурное катание

Сегодня, 09:39

Фигурист Колесов возобновил тренировки после болезни

Мария Гусева
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Фигурист Валерий Колесов, выступающий в паре с Ясминой Кадыровой, приступил к тренировкам после перенесенной болезни.

«Начали подготовку со вторника», — цитирует ТАСС Колесова.

В конце января Кадырова и Колесов снялись с произвольной программы на чемпионате Санкт-Петербурга из-за болезни партнера.

18-летняя Кадырова и 22-летний Колесов отобрались в финал «Гран-при России», который пройдет с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге. В декабре пара заняла четвертое место на чемпионате России в Красноярске.

Источник: ТАСС
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