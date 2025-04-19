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Фигурное катание

Сегодня, 16:08

Кондратюк: «Деньги не для меня не главное, я занимаюсь искусством»

Карина Точилова
корреспондент отдела спорта
Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Марк Кондратюк в разговоре с журналистами после выступления на «Битве школ» выразил отношение к деньгам. На пресс-подходе Кондратюк появился в кофте с надписью «I only love cash» (англ. «Я люблю только наличные»).

— Тебе за выступление кэшем платят?

— Почему все сводится к деньгам?

— Просто у тебя кофта классная.

— Для меня главное — искусство.

— Как раз недавно вышла новость, что ты заработал больше всех среди россиян в зимних видах спорта. Видел?

— Видел новость, да. Я захожу в интернет. Но то, что написано на этой кофте — юмор и сатира. Это не отражает мое нутро, это не главное. Именно поэтому я не хочу отвечать на такие вопросы. Я занимаюсь спортом, искусством. Мне это близко. Я все это делаю ради собственного развития. А все остальное — вторично, — ответил Кондратюк.

По данным Forbes, Кондратюк заработал 11,5 миллиона рублей за сезон-2024/25.

Марк Кондратюк
Фигурное катание
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