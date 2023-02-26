Фигурист Костомаров будет выходить из медикаментозного сна от 2 до 7 дней

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров постепенно выходит из состояния медикаментозного сна.

«У Романа был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания». Он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводов сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают за его состоянием», — приводит Sport24 слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее «СЭ» стало известно, что состояние фигуриста улучшается.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.