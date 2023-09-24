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Фигурное катание

Сегодня, 12:04

Костомаров назвал стоимость своих протезов

Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Фигурист Роман Костомаров рассказал, сколько стоят его протезы. По словам спортсмена, одна рука стоит два миллиона рублей.

«Это еще самое простое, российское производство. Иностранные — от четырех миллионов. Механические, которые на тросиках, почти ничего не делают. А это — бионика», — сказал Костомаров в эфире программы «Секрет на миллион».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. 26 июня Костомаров опубликовал первое видео из больницы. Спортсмен показал, как с протезами занимается на велотренажере.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

23 сентября Костомаров рассказал, что ему может предстоять еще одна операция.

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Фигурное катание
Роман Костомаров
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