Фигурист Костомаров рассказал о восстановлении: «Не просто это все. Ни морально, ни физически»

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Олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров прокомментировал то, как проходит его восстановление в больнице. Ранее появилось первое видео спортсмена с протезами. В ролике он занимается на велотренажере.
«Ох уж не просто это все... ни морально, ни физически... мягко говоря! Но едем дальше. Впереди самое сложное, сука-жизнь! Хотя она и не была простой», — написал фигурист в соцсетях.
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.
21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт, в результате чего произошла закупорка сосудов мозга.
8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.