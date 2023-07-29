Костомаров выложил новое видео с тренировки: «Два месяца назад эта высота казалась невозможной»

Сегодня, 15:11
Российский фигурист Роман Костомаров выложил новое видео с тренировки в своем Telegram-канале.
В ролике спортсмен показывает, как учится подниматься вверх и вниз на протезах.
«Два месяца назад эта высота казалась невозможной... а нет, это только казалось. Идем дальше», — подписал публикацию Костомаров.
В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.
В начале июля спортсмена выписали из больницы.