Костомаров выложил новое видео с тренировки: «Два месяца назад эта высота казалась невозможной»

Российский фигурист Роман Костомаров выложил новое видео с тренировки в своем Telegram-канале.

В ролике спортсмен показывает, как учится подниматься вверх и вниз на протезах.

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной... а нет, это только казалось. Идем дальше», — подписал публикацию Костомаров.

В январе 2023 года фигурист был госпитализирован с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля спортсмена выписали из больницы.