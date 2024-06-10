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Фигурное катание

Сегодня, 21:16

Фигурист Ковалев восстановил четверные после перелома ноги

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Фигурист Артем Ковалев восстановил тройные и четверные прыжки после перелома ноги. В октябре 2023 года спортсмен неудачно упал с квадтулупа.

«Я уже вышел на лед, приступил к тренировкам, все идет по плану. Восстановил тройные прыжки, каскады «три-три», тройной аксель, четверные восстановил, но пока не очень стабильно. Все идет хорошо, нога не беспокоит», — сказал Ковалев ТАСС.

В сезоне-2022/23 спортсмен занял пятое место на чемпионате России. В прошедшем сезоне он не соревновался из-за травмы.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Артем Ковалев
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