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Фигурное катание

Сегодня, 13:15

Фигурист Ковтун объявил о разводе с гимнасткой Левановой

Руслан Минаев
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Фигурист Максим Ковтун объявил о разводе с гимнасткой Евгенией Левановой.

«Слушай, у нас вообще до этого все как бы... К этому шло. Просто давали шансы. Но у нас спокойно, бесконфликтно», — сказал Ковтун в интервью певцу T-Killah.

Ковтун и Леванова объявили о помолвке летом 2021 года, а сыграли свадьбу осенью 2023-го.

29-летний Ковтун дважды становился серебряным и один раз бронзовым призером чемпионатов Европы в одиночном разряде. 24-летняя Леванова является 5-кратной чемпионкой мира.

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Максим Ковтун
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