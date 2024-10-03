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Фигурное катание

Сегодня, 15:27

Фигурист Куница прокомментировал слухи о возможной смене гражданства

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Российский фигурист Георгий Куница прокомментировал слухи о возможной смене гражданства своего дуэта с Аленой Косторной.

Ранее американские журналисты Дэйв Лиз и Нолан Карни заявили, что Куница и Косторная намерены перейти в национальную команду Азербайджана.

«Мы с Аленой очень любим Азербайджан, но с ним нас пока связывают только гранатовый сок и то, что мы знакомы с Вовой Литвинцевым», — приводит слова Куницы Sport24.

30 сентября Косторная сообщила, что пропустит значительную часть ближайших соревнований из-за проблем со здоровьем.

Косторная перешла из одиночного в парное катание в начале 2023 года. Она выступает в паре с Георгием Куницей. 15-16 сентября фигуристы принимали участие в контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

Источник: Sport24
Алена Косторная
Георгий Куница

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