Фигурист Кутовой рассказал, что решение приостановить карьеру не далось ему тяжело

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Фигурист Андрей Кутовой рассказал, что решение приостановить карьеру не было тяжелым для него.
«Принимать решение было не тяжело, скорее, наоборот, не принимать его было труднее. Когда ты находишься в подвешенном состоянии, это очень неприятно и порою мучительно. Когда я сделал это, то почувствовал облегчение. Ближайшее время планирую посвятить писательству, изучению иностранных языков и отдыху. Также хожу развиваться в танцах», — цитирует Кутового ТАСС.
18-летний Кутовой является бронзовым призером этапа юниорского «Гран-при» 2019 года. Спортсмен тренируется в спортивном клубе имени Тамары Москвиной под руководством Дмитрия Хромина.