Фигурист Лазарев признался, что ему хотелось бы усложнить контент

Сегодня, 22:31
Российский фигурист Лев Лазарев рассказал, что ему хотелось бы усложнить свою программу.
На первенстве России среди юниоров фигурист прыгнул два четверных лутца.
«Собираюсь ли усложнять контент к финалу «Гран-при России»? Если честно, я пока не знаю. Хотелось бы? Хотелось.
Реально ли за такой небольшой промежуток времени добавить усложнение? Это реально, но, во-первых, мне стабильно нужно катать этот контент. Пока что чистых прокатов было немного, и хотелось бы, конечно, чтобы часто все получалось. А лучше — всегда (улыбается)», — приводит «Чемпионат» слова Лазарева.
Лазарев занял второе место на первенстве России в Перми. По сумме двух программ он набрал 177,81 балла.