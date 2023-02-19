Фигурист Лазарев рассказал, что не обижается на сравнения со спортсменками из женского одиночного катания

Фигурист Лев Лазарев рассказал, как относится к тому, что спортсменки из женского одиночного катания превосходят по популярности мужчин-одиночников.

«Сравнения [с фигуристками] не обижают. Сейчас, конечно, девочки катаются на высочайшем уровне. Чтобы не было сравнений не в нашу пользу, надо кататься лучше», — приводит ТАСС слова Лазарева.

Также он отметил, что ему нравится выступать в ледовых шоу.

«Я думаю, участие в шоу, конечно, поможет, потому что любое выступление — это опыт. Когда опыта больше, спокойнее выступать — намного легче, когда участвуешь во многих шоу и соревнуешься много», — добавил фигурист.

В четверг, 16 февраля, Лазарев занял второе место на первенстве России среди юниоров в Перми.