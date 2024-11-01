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Фигурное катание

Сегодня, 18:00

Фигурист Лутфуллин не готов менять спортивное гражданство

Глеб Лутфуллин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Глеб Лутфуллин в интервью «СЭ» высказался о смене спортивного гражданства ради участия в международных стартах. Спортсмен заявил, что не планирует переходить в другую сборную.

— Никогда не поменяю гражданство. Я всегда за Россию, это связано с душевной составляющей, я рос здесь, в этой стране, тренировался здесь, и я очень благодарен за все. Поэтому хочу представлять Россию. А менять федерацию ради медалей я не считаю правильным, думаю, когда мы вернемся на международную арену, медали и титулы у нас появятся, — сказал «СЭ» Лутфуллин.

Глеб Лутфуллин. «У нас с Мишиным и Туктамышевой — интересное трио». Лутфуллин — о душевных тренировках

Лутфуллин выступит на втором этапе «Гран-при России» в Казани, которое пройдет в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября.

Мария Кравченко

Фигурное катание
Глеб Лутфуллин

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