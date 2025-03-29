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Фигурное катание

29 марта, 08:30

Ветлугин поспорил с обвинениями в адрес Авербуха: «Не могу назвать это плагиатом»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигурист Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» отверг обвинения в плагиате в адрес постановщика Ильи Авербуха.

После турнира «Русский вызов» в соцсетях появились видео предыдущих программ Авербуха, в которых можно считать похожие сюжеты по сравнению с постановками Марка Кондратюка (выиграл турнир), Дмитрия Алиева (получил серебро) и Матвея Ветлугина (итоговое 11-е место).

— В корне не соглашусь с таким взглядом. Прием игры со светом, мне кажется, вообще единственный момент, в котором мой номер и номер Алексея пересекаются. Слишком мало для того, чтобы сравнивать номера и обвинять постановщика в плагиате. Взаимодействие со светом у Алексея и у меня кардинально разного характера. Там даже отношение к этому свету разное, разная концепция. У меня желание оказаться в солнечном луче, который движется по своей траектории и в конце приносит долгожданное счастье. К слову, не лишний раз поблагодарю Ксюшу [Синицыну] за отзывчивость и помощь в исполнении номера!
У Алексея же как минимум есть игра света и персонажа — сначала пренебрежение, дальше распад луча на много частей... И даже концовка: мой герой благодарит солнечный свет за привнесенный в жизнь новый смысл, а его герой пытается отчаянно догнать уходящий от него луч.

— То есть у Ильи это такая насмотренность, использование наработок из прошлого?

— Полагаю, что да. Сейчас, в 2025 году в принципе не так просто в фигурном катании поразить чем-то прорывным и новаторским. Многое уже объективно придумано до нас. И Илья Авербух востребован среди фигуристов — к нему обращаются, потому что у него 20-летний опыт работы на стыке фигурного катания и искусства. Это невозможно переоценить. В общем, я не могу это назвать плагиатом.

В моем случае есть схожая идея использования света. Но то, что свет выражал и как использовался — совершенно разные истории. Это то же самое, как если бы в одном номере в качестве реквизита использовался бы зонтик, а потом через два года в другом номере тоже появился зонтик. Тогда повторное использование любой музыкальной композиции тоже можно считать плагиатом, — сказал фигурист.

Матвей Ветлугин.«Галимый плагиат? Вообще не согласен!» Ветлугин — о «Русском вызове» и постановках Авербуха
Матвей Ветлугин
Фигурное катание
Илья Авербух
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