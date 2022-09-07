Фигурист Коляда заявил, что ему не нравится Советский Союз

Фигурист Михаил Коляда, выступающий в мужском одиночном катании, ответил на вопросы журналистов после прокатов в Санкт-Петербурге.

— Как вам новая программа при зрителях в таком формате?

— Мне нравится. Есть конечно над чем работать. Сейчас не могу сказать точно.

— Четверные?

— Да все вместе.

— Необычные белые перчатки — почему?

— (пожимает плечами) Алексей Николаевич сказал, сегодня катаемся в белых. Мне непринципиально.

— Вы катали Нуреева, который эмигрировал из СССР, теперь катаете музыку на произведение «Жизнь с идиотом», где высмеивается Ленин. Вас советским человеком по убеждениям не назвать?

— Я не высмеиваю Ленина, нет. Но да, я родился в России, не в Советском Союзе.

— Советский Союз как идея вам не очень заходит?

— Ну, мне не нравится. Это мое мнение.

— Сейчас многое возвращается из этого времени. Вы за или против школьной формы?

— Я за. Здесь — да. Я ходил в школьной форме, не вижу в этом ничего плохого.

— Но ты же против одинаковости, ты как-то говорил. Как же свобода самовыражения?

— Не хочу сейчас сильно углубляться в эту тему, скажу просто, что я за.

— Еще одна тема — в школах во время уроков запретили пользоваться телефонами. Вы играли в телефон в школе?

— У меня до седьмого класса телефона не было. Как-то жил без него нормально. Но я играл между уроками. Любимая игра? Не помню.

— Вчера вы сказали, что нет планов на олимпийский цикл, но на вечер есть. А на какой срок обычно планы.

— Это секрет.

— На контрольных прокатах сборной России и Гран-при России вас ждем?

— Да, конечно.

— Сколько четверных планируете исполнять?

— Оставлю этот вопрос в секрете.