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Фигурное катание

Сегодня, 18:13

Фигурист Морозов признался, что думал завершить карьеру еще год назад

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, заявил, что давно думал о завершении карьеры.

«На самом деле мы задумывались о завершении карьеры еще год назад. Но тогда я предложил Жене покататься еще год для себя, в свое удовольствие, без какого-то сильного напряжения. Женя охотно согласилась. Но теперь мы уже завершили свою спортивную карьеру, и вы сможете увидеть нас в красочных ледовых шоу», — приводит слова Морозова «Газета.Ru».

Дуэт объявил об уходе из спорта в ноябре 2023 года. Тарасова и Морозов активно выступают в этом сезоне в шоу Ильи Авербуха.

Источник: Газета.Ru
Фигурное катание
Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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