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Фигурное катание

Сегодня, 11:44

Фигурист Морозов рассказал о новом номере своей пары с Тарасовой

Виктория Кравченко
Владимир Морозов и Евгения Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Владимир Морозов рассказал о своем новом показательном номере с Евгенией Тарасовой.

«Номер еще в процессе доведения до совершенства. Мы ставили специально для шоу Ильи. Раскатаем, потренируем его. Посмотрим, будем ли катать его в дальнейшем, в Петербурге [8 марта] - точно да. Дебют состоялся — мы довольны», — цитирует Морозова ТАСС.

Финал «Гран-при России» пройдет с 3 по 5 марта в Санкт-Петербурге. 24 и 25 февраля спортивная пара примет участие во всероссийском туре, который пройдет в поддержку госпитализированного олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

Евгения Тарасова/ Владимир Морозов
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