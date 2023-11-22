Фигурист Морозов заявил, что получает третье высшее образование

Фигурист Владимир Морозов, который выступает в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о своих планах на ближайшее будущее.

«Сейчас мы оба с Женей учимся, я получаю третье высшее образование. Планов очень много. Как только я начну их реализовывать, вы обязательно об этом узнаете», — приводит слова Морозова «Газета.Ru».

Также фигурист рассказал, на каких ледовых шоу можно будет увидеть его в ближайшее время.

«Мы будем выступать 17 декабря на юбилейном шоу Ильи Авербуха в честь его 50-летия, 23 декабря будем кататься в спектакле Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Казахстане, в городе Алматы, а с 27 декабря по 7 января вы также сможете увидеть нас в Санкт-Петербурге в том же ледовом шоу про Шахерезаду», — рассказал Морозов.

Дуэт объявил об уходе из спорта в ноябре 2023 года. Тарасова и Морозов активно выступают в этом сезоне в шоу Ильи Авербуха.