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Фигурное катание

Сегодня, 15:08

Фигурист Мозалев перешел в группу Этери Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Андрей Мозалев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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По информации «СЭ», фигурист Андрей Мозалев во вторник, 16 января, встретится с Этери Тутберидзе, чтобы оформить переход в группу тренера.

Переход фактически состоялся и согласован с Федерацией фигурного катания России, однако Тутберидзе провела последние дни на чемпионате Европы в Каунасе и только сейчас вернулась в Москву. Вероятно, речь пойдет об испытательном сроке, после которого фигурист, вероятно, останется в группе.

Переговоры между сторонами начались после прошедшего чемпионата России, инициатива исходила от фигуриста. Тутберидзе после нескольких дней раздумий согласилась взять 20-летнего спортсмена.

Ранее Мозалев тренировался у Кирилла Давыденко.

15 января агентство РИА «Новости Спорт» сообщило, что Мозалев начал работать в группе Этери Тутберидзе. В понедельник 20-летний спортсмен провел первую тренировку в новой команде.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Андрей Мозалев
Этери Тутберидзе
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