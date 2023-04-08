Фигурист Мозалев прокомментировал судейство на турнире шоу-программ

Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» высказался о судейства на турнире шоу-программ. Мозалев с необычным номером, в котором участвовали танцовщицы на высоких каблуках, занял 16-е место, но видео его проката стало первым по просмотрам в Интернете.

— Почему, на твой взгляд, судьям номер не зашел?

— А я бы не сказал, что он не зашел всей судейской бригаде. Евгений Миронов высоко оценил постановку, Алла Сигалова. Николай Цискаридзе и Валентин Юдашкин поставили неплохие оценки. Можно сказать, что номер не произвел впечатления на Бориса Эйфмана и был низко им оценен, поэтому средняя оценка вышла на 16,25 балла.

Но мы шли на этот эксперимент осознанно, понимая, что такое новаторство может быть кем-то не понято, поэтому я не расстроился. И меня радует, что мой номер занимает первое место по просмотрам на сайте Первого канала, значит у нас получилось заинтересовать и зацепить зрителей, несмотря на критику с их стороны (Это чистая правда — номер Мозалева посмотрели 189 тысяч человек, ближайший к нему Матвей Ветлугин со 122 тысячами. — Прим. «СЭ»).

— Как тебе вообще судейство? Понятно, у жюри своя работа, но многие, как я слышал, его не поняли. У вас был какой-то разговор с судьями после турнира?

— Стандартное судейство для турнира, где изначально нет никаких правил и требований к количеству и качеству выполняемых элементов. Заявляясь на него, я понимал, что оценки судейской бригады будут базироваться на вкусовых предпочтениях, по принципу нравится/не нравится. Разговора с судьями после турнира у нас не было, нам удалось пообщаться с представителями Первого канала, критики с их стороны не было, номер был ими оценен достаточно высоко и мне оказали очень теплую поддержку.