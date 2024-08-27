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Фигурное катание

Сегодня, 13:54

Фигурист Мозалев рассказал, что был готов сняться с чемпионата России-2024

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Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, что мог сняться с чемпионата России 2024 года из-за сильных болей.

«Была вероятность, что я снимусь с ЧР. На тренировке перед произвольной понял, что не могу кататься — очень сильно болит копчик, вообще ничего не могу делать. Прошагал программу под музыку и почти сразу ушел. Потом весь перерыв думал, стоит ли кататься.

В итоге на нервах вышел на шестиминутку. Мне сказали, что, если что, надо к судьям подъехать и сообщить о снятии, так как я первый в своей разминке был. Вышел на лед, сделал пару прыжков, решил, что боль терпимая и все же буду кататься. Лучше выступить, чем отказаться от борьбы», — цитирует Мозалева Sport24.

По итогам турнира Мозалев занял 11-е место, показав 12-й результат в короткой программе и 9-й в произвольной.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Андрей Мозалев
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