Фигурист Мозалев рассказал, что был готов сняться с чемпионата России-2024

Российский фигурист Андрей Мозалев рассказал, что мог сняться с чемпионата России 2024 года из-за сильных болей.

«Была вероятность, что я снимусь с ЧР. На тренировке перед произвольной понял, что не могу кататься — очень сильно болит копчик, вообще ничего не могу делать. Прошагал программу под музыку и почти сразу ушел. Потом весь перерыв думал, стоит ли кататься.

В итоге на нервах вышел на шестиминутку. Мне сказали, что, если что, надо к судьям подъехать и сообщить о снятии, так как я первый в своей разминке был. Вышел на лед, сделал пару прыжков, решил, что боль терпимая и все же буду кататься. Лучше выступить, чем отказаться от борьбы», — цитирует Мозалева Sport24.

По итогам турнира Мозалев занял 11-е место, показав 12-й результат в короткой программе и 9-й в произвольной.