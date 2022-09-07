Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

7 сентября, 18:43

Фигурист Мозалев рассказал, как его «наругали» из-за отсутствия костюма

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Андрей Мозалев после контрольных прокатов в Санкт-Петербурге рассказал о том, как однажды появился на старте без костюма для выступления.

— Замысел произвольной программы в том, что в руку вселяется чья-то душа и она как бы существует отдельно от моего тела. В принципе я сейчас был спокоен, но нужно накатать программу. Сыровато. Физически в том числе. В этом сезоне планирую три четверных в произвольной программе.

Очень круто, что сюда посреди рабочего дня пришли зрители. Пригласить на тренировку? Надо у тренеров спрашивать. Но мне все равно, я на тренировке в себе.

Костюм? Его автор — Мария Евстигнеева. На контрольных прокатах сборной в Москве нужно уже быть в костюме, это условие федерации. Сказали, что там все уже серьезно, телевидение. Тренировочный или соревновательный — но должен быть костюм. Один раз я появился на прокатах без костюма, с шильдиками везде, и меня тогда наругали, — рассказал фигурист.

Мозалев в произвольной программе катает под музыку Яна Тьерсена.

Андрей Мозалев
1
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Фигурист Игнатов рассказал о состоянии после опасного падения на прокатах в Санкт-Петербурге

В деле Нугумановой не нашли повода для дисциплинарных мер