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Фигурное катание

Сегодня, 09:20

Фигурист Мозалев рассказал об особенностях постановки номера с участием девушек на каблуках

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Выступление Андрея Мозалева с девушками.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» рассказал о номере под песню Sevdaliza на турнире шоу-программ с участием танцовщиц из группы Анастасии Юрасовой, которые исполняют номера в стиле фрейм-ап стрип. Мозалев занял 16-е место на турнире, но его прокат стал самым просматриваемым в Интернете.

— Идею номера предложила Леля Романова — основательница моего фан-клуба. Леля сама занимается фигурным катанием и увлекается танцами, причем самыми различными направлениями. Мы давно с ней обсуждаем, что было бы круто покреативить и попробовать соединить фигурное катание и танцы, ну и, собственно говоря, грех не воспользоваться такой возможностью, как турнир шоу-программ, где можно реализовать эту идею. И когда Леля мне озвучила общую концепцию номера, я сразу же согласился, а мой тренерский штаб меня поддержал. Очень хотелось поэкспериментировать и выйти за рамки привычного.

— Слышал, что непросто было пробивать этот номер на турнир. Действительно, не сразу все поняли эксперимент?

— На самом деле, ситуация была немного другая. Пробивать задуманный номер нам не пришлось — заявку на участие в турнире приняли и подтвердили сразу, практически день в день, так как идея постановки очень понравилась Первому каналу. Но были некоторые сложности технического характера уже в процессе самой постановки, связанные с размещением девушек-танцовщиц. Мы — я, Леля, постановщики номера Настя Юрасова и Денис Лунин — изначально видели, что танцевальная группа будет располагаться только на льду, сама концепция задумывалась именно так. Но со стороны Первого канала были некоторые опасения за жизнь и здоровье девушек.

В какой-то момент мы задумались над другими вариантами размещения танцовщиц, но это был мимолетный процесс, так как мы понимали, что смена дислокации отрицательно повлияет на целостность задуманной идеи. И Настя Юрасова как постановщик танцевальной части не видела иного размещения своего коллектива.

Поэтому мы оставили схему размещения в первоначальном варианте, показали общий набросок номера организаторам турнира, и они пошли нам навстречу, согласившись с размещением танцевальной группы на льду — за что им огромное спасибо.

Многие обратили внимание на то, как выходили девушки. (смеется) Это была вынужденная мера и еще одна сложность, с которой мы столкнулись: по-другому на лёд было не выйти, очень скользко, если босиком, то окоченели бы ноги, только выползти и вот так, как мы в итоге придумали, — рассказал Мозалев.

Выступление Андрея Мозалева с&nbsp;девушками. «У нас получилось зацепить зрителей!». Фигурист Мозалев отвечает на критику номера с девушками на каблуках

Фигурное катание
Андрей Мозалев
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