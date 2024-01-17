Мозалев — о переходе к Тутберидзе: «Другие варианты не рассматривал, только этот»

Российский фигурист Андрей Мозалев в интервью «СЭ» обосновал решение перейти к Этери Тутберидзе от петербургского тренера Кирилла Давыденко.

— Андрей, много чего было написано и сказано за последние дни, интересно послушать мнение из первых уст. Во-первых, как ты решился на переход?

— Принял решение, что надо что-то менять в жизни, причем кардинально. И, наверное, самый логичный способ — переход к другому тренеру. Конечно, это мое решение, принимал я его сам. Без того, чтобы я сам захотел это сделать, ничего не случилось бы.

— Почему Этери Георгиевна?

— Думаю, могу сказать, что другие варианты не рассматривал, только этот. Конечно, было очень тяжело решиться, мы с Кириллом Анатольевичем уже давно работаем, он для меня стал больше, чем тренер. Я проживал все эти внутренние метания в себе, очень переживал, уже с самого момента, когда начали появляться такие мысли. Ну и когда точно знал, что буду переходить, то обострились. Да до сих пор осадок остался.

— А что за эмоция? Стыд?

— Эмоции менялись, но... Просто я никогда не думал, что когда-нибудь такое скажу: «Я ухожу к другому тренеру». И вот я стою и говорю эти слова. Будто во сне на самом деле. До приезда в Москву, да даже первый день тренировок катался как в нереальном мире. Не думал, что такое произойдет в моей жизни. Но в целом меня все знакомые, родственники поддерживали в этом выходе из зоны комфорта.