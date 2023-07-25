Фигурист Мозгов заявил, что из-за травм приобрел неизлечимую болезнь Бехтерева

Победитель Универсиады-2019 в танцах на льду российский фигурист Сергей Мозгов заявил, что из-за травм ему диагностировали болезнь Бехтерева.

«В Новый год у меня резко поднялась температура до 39. Опухли ноги, руки, и я не мог ходить примерно неделю. Съездил в институт ревматологии, где и сказали про болезнь Бехтерева. Не наследственная, а приобретенная в связи с травмами. Почему я так долго о ней не знал? Наверное, высокий болевой порог. А так эта болезнь не лечится. Я на постоянной основе пью 6-8 таблеток в день, чтобы держать себя в форме», — приводит слова Мозгова РИА «Новости».

По словам фигуриста, у него лопнули два спинных диска и срастаются позвонки в поясничном отделе.

«Это спондилоартроз второй степени, что-то такое. К боли привык. Бывает, чуть-чуть отказывают ноги, перестают работать. Но я всё равно стараюсь вести активный образ жизни, помимо того что тренирую, еще участвую в веломарафонах», — добавил Мозгов.

28-летний Мозгов — победитель Универсиады-2019 и двукратный серебряный призер Кубка России (2017, 2019) в паре с Бетиной Поповой, чемпион мира среди юниоров 2015 года в дуэте с Анной Яновской.

В 2020 году он завершил карьеру. В настоящее время Мозгов работает тренером.