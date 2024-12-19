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Фигурное катание

Сегодня, 11:50

Фигурист Нарижный: «Хотим выйти на международную арену»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Фигурист Дэвид Нарижный, выступающий в паре с Ириной Хаврониной на чемпионате России, высказался о возвращении на международные турниры.

— Мы работаем на себя и для себя. Продолжаем делать то, что делали. Стараемся быть лучшей версией себя и хотим выйти на международную арену, посоревноваться с ребятами, с которыми давно это делали. Они сейчас выигрывают «Гран-при», но конкуренции полной нет. На чемпионате России много сильных пар. По-моему, такое вообще впервые, — заявил Нарижный.

Хавронина и Нарижный получили 83,96 балла за ритм-танец на чемпионате России в Омске.

Александра Степанова, Евгений Семененко, Елизавета Худайбердиева. Чемпионат России: старт мужчин, пар и танцев. Онлайн-трансляция дня

Фигурное катание
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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