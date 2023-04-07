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Сегодня, 10:50

Костомаров будет находиться в реанимации еще минимум 2-3 месяца

Роман Костомаров.
Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/Canon EOS 1DХ Mark II, «СЭ»
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Фигурист Роман Костомаров пробудет в реанимации еще минимум 2-3 месяца, сообщает ТАСС.

«Это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион уже пользуется соцсетями.

Костомаров борется с болезнью с начала января. Первоначальный диагноз «пневмония» вызвал многочисленные осложнения, приведшие к ампутации конечностей.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Роман Костомаров
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