«Операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления». Стали известны новые подробности состояния Костомарова

Фигурист Роман Костомаров испытывает перепады настроения, но депрессии у него нет, сообщает ТАСС. По информации источника, продолжается подготовка к протезированию — операции на ноги уже проведены, идет стадия заживления; в то же время на руках еще предстоит ряд подготовительных мероприятий и последующее заживление.

По данным агентства, у Костомарова бывают перепады настроения, но нет никакой депрессии, хотя даже предварительные сроки выписки еще не определены.

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам, из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько ампутаций.

8 мая Костомаров опубликовал свое первое сообщение в социальных сетях после госпитализации.