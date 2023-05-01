Источник: Костомаров пока не готов к операции по протезированию

Фигурист Роман Костомаров пока не готов к операции по протезированию, которая, вероятно, пройдет в Германии.

«Еще идут манипуляции и к протезированию нельзя приступать. Конечно, его нужно делать и сейчас договариваются об этом. Наиболее предпочтительный вариант — сделать эту операцию в Германии, но сейчас об этом рано говорить, так как организм еще достаточно не окреп: было много осложнений и есть еще многие проблемы, которые нужно решать медикаментозно. Поэтому пока ждут, потому что протезирование можно делать на более-менее здоровый организм», — сообщил источник Sport24.

Костомаров был госпитализирован в середине января с тяжелой формой пневмонии, в ходе заболевания фигурист перенес частичную ампутацию конечностей из-за некроза тканей.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.