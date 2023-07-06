РИА «Новости Спорт»: Костомаров вернется в больницу для протезирования рук

Сегодня, 21:05
Фигурист Роман Костомаров через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице, сообщает РИА «Новости спорт».
«Роман еще будет лечиться в больнице, процесс протезирования рук не завершен. Скорее всего, как ранее и сообщалось, он полноценно вернется домой в августе», — рассказал источник.
Сегодня, 6 июля, Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения.
Ранее фигурист показывал, как проходит его восстановление в больнице. В СМИ писали, что олимпийский чемпион занимается на ножных протезах не более часа в день. 26 июня он опубликовал первое видео из больницы, показав, как занимается на велотренажере.
10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.