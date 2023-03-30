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Сегодня, 13:46

Самарин: «Зачем мне популярность Трусовой и Загитовой?»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский фигурист Александр Самарин оценил уровень своей популярности.

— Глобально хочу, чтобы люди желали на меня смотреть, приходили на меня, ждали моих выступлений. Я чувствую, что сейчас пошла такая энергетика от болельщиков, много кто пишет. Раньше не было такого, чтобы мне делали подарки. Например, на финале «Гран-при» через кого-то передали сушеные фрукты. После шоу подарили большой альбом с моими фотографиями с юношества до сегодняшнего дня. Это все очень приятно! Это одна из причин, из-за которой я продолжаю кататься. Мне нравится, что я получаю за свою работу энергетику, любовь от зрителей. Да, их не так много, как у других, но радует, что моя аудитория увеличивается.

— Вас узнают на улице?

— Пару раз бывало. Узнали в аэропорту недавно на контроле, когда мы прокатывали чемоданы. Женщина сначала посмотрела на коньки, потом на меня, и такая: «О, удачи на соревнованиях!» Это что-то новое для меня.

— Вы бы хотели иметь популярность условной Саши Трусовой, Алины Загитовой?

— Я хочу свою популярность. Зачем мне их популярность? Они огромные молодцы. Однако у меня другая жизнь, у меня все складывается по-другому, я не стремлюсь к ним куда-то туда. Я иду своей дорогой. Не было еще ни разу такого, чтобы я проснулся с мыслью, что хочу популярность, как у них, — цитирует Самарина Metaratings.

В 2019 году Самарин стал серебряным призером чемпионата Европы.

Источник: https://metaratings.ru/news/samarin-ni-razu-ne-prosypalsya-s-myslyu-chto-khochu-populyarnost-kak-u-trusovoi-i-zagitovoi-239380/
Фигурное катание
Александр Самарин
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