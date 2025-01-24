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Фигурное катание

Сегодня, 22:04

Фигурист Самсонов надеется, что ему удастся достойно выступить в финале Гран-при России

Камила Абдурахманова
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Фигурист Даниил Самсонов надеется, что сможет показать достойное выступление в финале Гран-при России.

«Я получил вызов на финал Гран-при России. Выступать планирую, надеюсь, никаких травм за этот период не будет, и я смогу спокойно доехать до финала. Я готовлюсь и очень надеюсь, что все-таки получится показать неплохое катание. Я хочу постараться показать что-то новое и достойно выступить, не провалиться на этом старте. Подготовка проходит более-менее спокойно, накатываем программы. Конечно, есть некоторое беспокойство, но мы с ним справляемся, на протяжении всего сезона борюсь с ним.

Я очень хочу поддержать Андрея [Мозалева], Матвея [Ветлугина] и Артура [Даниеляна]. Я понимаю, насколько им сейчас неприятно и насколько они расстроены, потому что они очень хорошо выступили на этапах Гран-при. Я очень люблю здоровую конкуренцию в мужском одиночном катании и хочу, чтобы следующий сезон для них прошел еще лучше», — рассказал Самсонов ТАСС.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) внесла изменения в регламент отбора в финал Гран-при России. Обновленный документ был опубликован 22 января.

Ранее фигуристы отбирались в финал по итогам серии Гран-при России, теперь же в регламенте учитывается выступление и на декабрьском чемпионате России с коэффициентом 1,5. В связи с этим Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин и Артур Даниелян, которые ранее отобрались в финал благодаря участию в этапах Гран-при, не проходят в него. Их заменят Макар Игнатов, Даниил Самсонов и Иван Попов.

Финал состоится в Красноярске с 13 по 16 февраля. Самсонову 19 лет, он является бронзовым призером этапов Гран-при России и занял девятое место на чемпионате России 2025 года.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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