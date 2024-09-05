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Фигурное катание

Сегодня, 16:00

Фигурист Самсонов высказался о деле Парсеговой: «У ее семьи сейчас тяжелый период»

Софья Щудрина
Корреспондент
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19-летний спортсмен «Хрустального» Даниил Самсонов в интервью «СЭ» высказался о конфликте между академией «Ангелы Плющенко» и семьей Арины Парсеговой, поддержав фигуристку после поражения в суде.

«Я не могу комментировать эту ситуацию, потому что не вникаю в эту тему и не хочу сильно обсуждать ее. Знаю, что вчера шел суд и в это время Арина выступала на первенстве Москвы. Я представляю, как тяжело ребенку в таком возрасте одновременно думать о соревнованиях и о том, что происходит у мамы на суде.
Для фигуриста это двойная нагрузка, которая давит на его моральное состояние. Поэтому хочется пожелать сил Арине, я знаю ее как очень хорошую и добрую девочку, видимся с ней каждый день, хотя она и тренируется в младшей группе. Иногда она даже выходит к старшим, чтобы отработать программы, тренируется так же, как и все. Мне очень нравятся ее постановки, автором которых является Георгий Владимирович, особенно короткая под «Шербурские зонтики».
Сейчас у ее семьи тяжелый период, но терпение и труд все перетрут, в будущем все наладится. Главное, чтобы Арина сейчас сконцентрировалась на карьере и тренировалась, потому что она очень талантливый ребенок, который может вырасти до высокого уровня», — сказал Самсонов.

Даниил Самсонов. «Загитова — человек слова». Ученик Тутберидзе Самсонов — о шоу чемпионки и предстоящем сезоне
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