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Фигурное катание

Сегодня, 15:30

Фигурист Самсонов рассказал об эмоциях из-за отстранения: «Раньше мы не могли даже представить, что такое возможно»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Российский фигурист Даниил Самсонов, тренирующийся в группе Этери Тутберидзе, в интервью «СЭ» высказался о недопуске российских спортсменов на международные старты и возможной смене спортивного гражданства.

— Вас не расстраивает тот факт, что сейчас чемпионат России — это главный старт сезона? Раньше турнир считался всего лишь отбором на международные старты...

— Где-то в подсознании, конечно, расстраиваюсь из-за этого, хотя раньше мы не могли даже представить, что такая ситуация вообще возможна, — сказал Самсонов. — Все думали, что это только отбор на главные турниры. Сейчас уже другие реалии, но думаю, что нет смысла расстраиваться.

— В это межсезонье некоторые российские фигуристы сменили спортивное гражданство. От вас можно ожидать такого, если ситуация не изменится?

— Я никогда не задумывался о смене спортивного гражданства, даже в те времена, когда наше отстранение только началось. Я восстанавливался после трех пропущенных сезонов, тогда, наверное, и мог бы задуматься. Но мне было важнее просто реабилитироваться, вернуться к хорошему уровню, чтобы понять, могу ли я вообще конкурировать в фигурном катании. В любом деле важны терпение и силы, верю, что скоро настанет время, когда мы сможем вернуться на международную арену.

Даниил Самсонов. «Загитова — человек слова». Ученик Тутберидзе Самсонов — о шоу чемпионки и предстоящем сезоне

Фигурное катание
Даниил Самсонов
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