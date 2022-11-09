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Фигурное катание

9 ноября, 23:46

Самсонов: «Трусова на Олимпиале сделала все возможное, но обстоятельства сложились так, что выиграла Щербакова»

Мария Гусева
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Фигурист Даниил Самсонов высказался о результатах женского турнира на Олимпиаде в Пекине.

«Все понимали, наверное, что главная интрига была в порядке размещения на пьедестале. Но никто не мог представить, что кто-то из другой страны попадет на пьедестал. Все ожидали, что тройка будет за Россией. Понятно, что девочки молодые, и для них это очень нервно. Безусловно, Саша сделала все возможное и откатала произвольную на максимум, но обстоятельства сложились так, что выиграла Аня, — цитирует Sport24 Самсонова. — За Аню я был невероятно рад, потому что мы с Аней «старички» в группе Этери Георгиевны. Аня даже чуть раньше пришла. Я восьмой год в этой группе, а она и того больше. Я видел вживую становление ее карьеры».

Щербакова стала олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании, Трусова стала серебряным призером, бронза — у японки Каори Сакамото, Валиева заняла четвертое место.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-09-samsonov-trusova-sdelala-vse-vozmozhnoye-no-obstoyatelstva-slozhilis-tak-chto-olimpiadu-vyigrala-shcherbakova
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Даниил Самсонов
Камила Валиева
Каори Сакамото
Этери Тутберидзе
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