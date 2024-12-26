Фигурист Савосин: «Лет в 8 попросил родителей отвести меня в хоккей»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал, почему не стал заниматься хоккеем в детстве.

— Поразила ваша погруженность в хоккей. Могли ли мы увидеть Романа Савосина в составе ЦСКА?

— Думаю, да. Мне кажется, у меня хорошие данные для хоккея. Мышечную массу я бы нарастил. И ростом был бы выше, потому что не прыгал бы так много. Возможно, из меня бы получился хороший хоккеист, но осознал это, к сожалению, поздно. Хотя почему «к сожалению»? Все нормально.

— В детстве был выбор: хоккей или фигурное катание?

— Лет в восемь я попросил родителей отвести меня в хоккей. Но нет. Мама с бабушкой сказали: «Ты что, с ума сошел?». На этом все закончилось.

— Никогда не спрашивали, почему мама и бабушка так решили?

— Нет. Я не жалею о том, что не пошел в хоккей. Как сложилось, так сложилось. Я рад заниматься тем, что я делаю сейчас. Я сейчас, конечно, так смело рассуждаю о своих шансах в хоккее, но ведь в этом спорте тоже много нюансов. Много хоккеистов, много тех, кто не пробивается в КХЛ, хотя имеет талант и все данные. Слава богу, что я соревнуюсь в фигурном катании. И у меня есть возможность выступить на хоккейной арене того же «Авангарда» (улыбается).