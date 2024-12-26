Фигурист Савосин выразил желание поработать тренером по катанию в хоккее

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» рассказал о возможной тренерской карьере в хоккее.

— В хоккее становятся популярны тренеры по катанию. У вас есть желание попробовать себя в этом направлении?

— Я бы с огромным удовольствием поработал в хоккее. Но, конечно, сейчас бы за это не взялся. Хоккейное скольжение сильно отличается. Пока я не пойму всю специфику, нет смысла об этом даже думать. Я бы с удовольствием изучил этот вопрос, продумал упражнения и все тонкости процесса. Мне было бы интересно поработать с хоккеистами.

— У ЦСКА строится новая арена. Готовы выступить на открытии?

— Конечно! С огромным удовольствием! Очень ждем ее открытия. Все болельщики ЦСКА вернутся в родные места на Ленинградском проспекте. Если представится возможность, то я с удовольствием выступлю.

— Накатила мужская слеза, когда сносили старый дворец на Ленинградке?

— Была, да. Это мой первый каток, на котором я сам начал заниматься. Именно там я впервые познакомился с хоккейным клубом ЦСКА. Начал ходить на матчи, много приятных воспоминаний о дворце. Поэтому было очень обидно, когда дворец снесли. Зато появится новая современная арена.