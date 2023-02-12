Фигурист сборной Филиппин призвал вернуть российских спортсменов на международные соревнования

28-летний фигурист Александр Коровин, выступающий в парном катании за сборную Филиппин, в интервью «СЭ» рассказал об отношении к санкциям в отношении российских спортсменов. Коровин выступал в России до 2021 года, но затем неожиданно стал филиппинцем и начал выступать в паре с Изабеллой Гомес.

— Ты хотел снова видеть россиян на международных соревнованиях? Мы не политики, но все же.

— Мы не политики, но тут вопрос простой. Я вчера тут гулял с Сережей Кунаевым — с другом, с которым в Перми катался. Мы встретили одного высокоуважаемого человека.

— Александра Рафаиловича Лакерника, думаю.

— Ну да. Могу прямо сказать — посмотрите результаты чемпионата Европы, баллы... И где фигурное катание? Про одиночников я не говорю, Адам [Сяо Хим Фа] хорошо катался, Маттео [Риццо], парни молодцы. А девочки и пары... В парах самый большой провал.

— Пора возвращать?

— Конечно, пора! Может, кто-то со мной не согласится, но даже без флага. Люди занимаются всю жизнь. И той же Лизе Туктамышевой поехать на соревнования, чемпионат мира, с флагом или без — тут нет вопроса, — сказал Коровин.

Полностью интервью с Александром Коровиным читайте на сайте «СЭ».