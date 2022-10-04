Фигурист Семененко: «Учусь, как и все студенты, а иногда даже с меня больше требуют»

Российский фигурист Евгений Семененко ответил на вопрос о совмещении учебы в медицинском университете с профессиональным спортом.

«Хейтеры, которые сомневаются в тебе и медицине? Действительно, совмещать учебу и спорт непросто, времени почти ни на что не остается. А вообще я часто вспоминаю слова Светланы Николаевны Французовой (до перехода в Юбилейный я катался максимум час в день, утренние тренировки пропускал — возить меня с Пушкина было сложно, тем более два раза в день), она говорила: «Можно кататься 1 час и иметь результат, а можно 5 часов проводить на льду и без результата». Так вот, это относится не только к занятиям фигурным катанием», — приводит слова Семененко Sport24.

По словам 19-летнего спортсмена, учителя из университета иногда требуют с него больше, чем с других студентов.

«Предвидя комментарии тех, у кого «дяди-тети-знакомые» когда-то учились или учатся в медицинском, которые так «хорошо» знают, как нужно учиться и сколько времени на это уходит, хочу ответить — чтобы стать хорошим специалистом, учиться нужно в любом вузе. Прошу прощения, может — резко, но каковы вопросы — такой ответ. В плане знаний никто мне поблажек не дает. Я учусь, как и все студенты, а иногда даже с меня больше требуют. Я уже рассказывал, как сдавал второй зачет по анатомии — сорок минут (смеется)», — добавил Семененко.

В 2021 году Семененко выиграл золотую медаль на командном чемпионате мира в Осаке (Япония). Фигурист также является победителем финала Кубка России-2021.