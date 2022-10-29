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Сегодня, 09:47

Фигурист Семененко приступил к ледовым тренировкам после травмы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский фигурист Евгений Семененко приступил к ледовым тренировкам после рецидива травмы колена, сообщил тренер спортсмена Владислав Сезганов.

«Женя Семененко вышел на лед, тренируется, уже прыгает. Думаю, восстановление по полной идет, ждем его на этапах», — приводит слова Сезганова ТАСС.

Из-за рецидива травмы колена Семененко пропустил Мемориал Панина-Коломенкина, который проходил в Санкт-Петербурге с 5 по 8 октября.

19-летний Семененко в августе нынешнего года получил травму на шоу в Куршевеле. Спортсмен повредил ноги после падения с тройного акселя.

Источник: https://tass.ru/sport/16191969
Фигурное катание
Евгений Семененко
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