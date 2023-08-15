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Фигурное катание

Сегодня, 11:00

Семененко рассказал о программах на новый сезон

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист, чемпион России Евгений Семененко в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от своих программ на сезон-2023/24.

— Видел твою короткую программу, но раскрывать ее нельзя. Давай скажем про образы — они снова же разные?

— Да. Я очень люблю контрастность, это можно было наблюдать в прошедшем сезоне — «Адажио» и кей-поп. В этом сезоне жанр программ тоже будет разный. В короткой будет конкретный образ, увидев программу, зритель сразу поймет, о чем речь, и костюм будет это подчеркивать. С Марией Евстигнеевой буквально на днях общались по поводу эскизов костюмов.

Насчет произвольной — музыка из золотого фонда фигурного катания. Но там вариации, можно гадать об образе. Произведение известное, а музыка из фильма, я его посмотрел, очень понравился, один из моих любимых сейчас. Надеюсь, получится показать это в новом виде.

— «Барби»?

— Нет, «Оппенгеймер»!

— Ну понятно. Смотрел?

— По мемам изучил (смеется).

— Для тебя вообще важно, чтобы обыватель понимал программу? Или главное — чтобы судьи поняли? Просто чаще абстрактное катают.

— Прежде всего, в каждой программе вначале я сам погружаюсь в образ, затем стараюсь передать его и судьям, и зрителям. Ведь важен и результат, и чтобы люди получали удовольствие от увиденного.

Евгений Семененко. «На сборах в Швейцарии и Турции принимали хорошо». Фигурист-чемпион России — об отношениях с иностранцами

Фигурное катание
Евгений Семененко
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