Фигурист Тутберидзе Федотов — об отстранении от международных стартов: «Где можно выступать — там выступаю»

Фигурист Арсений Федотов прокомментировал свое выступление на мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

Спортсмен набрал 265,89 балла по сумме двух программ и занял первое место.

— Откатал не очень, есть много над чем работать. Чуть-чуть обсудили с тренером прокат. Я сдвоил сальхов, второй четверной. Поторопился, настраивался лучше упасть чем сделать «бабочку», но не получилось. А потом уже тяжело докатывал вторую половину. Честно говоря, ни о чем не думал, когда увидел баллы, узнал, что победил с небольшой разницей. Я в целом приехал на этот турнир, скорее, для себя, сделать свое и работать дальше. Первое место, конечно, радует, но это не основная моя задача.

Пока не знаю с каким прыжковым набором буду выступать дальше, буду работать, а там посмотрим. Работаем над всем понемногу. Какой четверной аксель? Нет, конечно. В планах забрать все медали, желательно «золотые». Всегда приятно соревноваться с сильными ребятами, когда что-то тебя подбадривает, всегда есть мотивация работать дальше. Здорово, что мы есть друг у друга. Но я и сам себя подбадриваю. Видел, что вновь продлили отстранение российских фигуристов, но что я могу сказать — где можно выступать там я выступаю, — сказал фигурист.

Федотов обошел Лазарева, который занял второе место на 0,11 балла.