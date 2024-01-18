Ветлугин — о хейте: «Фигуристы-дети спрашивают, почему на них негативно реагируют. И что ты им ответишь?»

Российский фигурист, победитель этапа Гран-при России Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» высказался о негативных комментариях в соцсетях.

— Есть один весомый нюанс. В интернете в глаза всегда бросается один негативный комментарий, даже на фоне множества хороших. Мы должны быть к этому готовы, но все мы люди, и все равно неприятно. Хочется иногда лично подойти к человеку и сказать: «Повторите то же самое?» Ладно даже я, но мы, например, из канала в итоге убрали реакцию «клоуны» и другие негативные. Выкладывали отрывки из программ мальчиков и девочек младшей группы, которым от 8 до 13 лет, сложные элементы, а потом ребята подъезжают и спрашивают: «А что я не так делаю, почему мне «клоунов» ставят?» И что ты им ответишь?

— Мне казалось, у фигуристов вашей группы и тебя конкретно нет проблем с хейтом.

— По-разному бывает. В фигурном катании любят новичков, а когда с течением времени ты приедаешься, становится больше неудач, разных высказываний, то уже начинаешь многим не нравиться. Начинает собираться ком из моментов, за которые тебя можно попрекнуть.

Также фигурист считает, что болельщики перед написанием негативного комментария должны подумать о его содержании:

«У каждого может быть свое мнение. Просто хочется призвать к какой-то... объективности и уважению в оценке стараний фигуристов. Если хочется оскорбить кого-то — подумайте, что пишете это себе. И по возможности сдержитесь. Такое вот обращение», — сказал фигурист.