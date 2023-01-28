Фигурист Ветлугин скучает без Туктамышевой и Коляды на чемпионате Санкт-Петербурга

Российский фигурист Матвей Ветлугин прокомментировал свое выступление на чемпионате Санкт-Петербурга. Спортсмен впервые в карьере набрал больше 100 баллов за короткую программу, он занимает второе место.

— Как ощущения, что так много прессы? Это взамен отсутствия лучших фигуристов Петербурга, журналистов больше, чем спортсменов. Скучаю ли по кому-то? Скучаем, конечно. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить пришедших сегодня сюда, в том числе потому что не выступают лучшие фигуристы Петербурга — Лиза (Туктамышева), Миша (Коляда), Женя (Семененко), Петя (Гуменник). Хотелось сегодня порадовать зрителей, показать, что мы, фигуристы второго эшелона, тоже можем их обрадовать сегодня. По баллам так не скажешь? Вы знаете, что я употребляю (смеется).

Сто баллов — первый раз пробил отметку, настраивался на нее. Знаю, что в Петербурге довольно лояльно относятся к местным спортсменам. Считал, что даже с одним четверным это достижимая цель.

Чему посвящена короткая программа? Образ Александра Сергеевича Пушкина, что дают понять первые и последние строчки знаменитого стихотворения. Первая часть относительно спокойная, это знакомство с любимой, во второй — вальс с ней, и в третьей части — этот проклятущий Дантес, которому я даю пощечину перчаткой, в конце он меня одолевает.

Чувствую ли себя в чем-то первопроходцем? Что еще хочется покорить? На следующий сезон цели — добавлять два четверных и в короткую, и в произвольную, разучить один новый. А первопроходцем себя не ощущаю.

Произвольная будет другая немножко, тема «Крестного отца», но мы поменяли немного музыкальные составляющие. Будет несколько музыкальных мотивов, — сказал Ветлугин.

Макар Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате Санкт-Петербурга. За свой прокат он получил 105,08 балла. Второй результат показал Ветлугин, который получил 101,60 балла. Третьим стал Глеб Лутфуллин (97,15).

29 января мужчины выступят с произвольной программой.